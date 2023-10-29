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الأحد، 29-10-2023 03:18 م

بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

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الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأحد في مدينة جدة السعودية المحادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "يعلن الميسرون المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" مع الاتحاد الإفريقي، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وأضافت الوزارة أن المحادثات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.


وأكد البيان أن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.


وأفادت الوزارة في بيانها بأنه وباتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.


وأشارت إلى أن المحادثات في مدينة جدة تتم بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذان سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين.

 

RT

 




 

 


 

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