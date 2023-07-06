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الخميس، 06-07-2023 02:57 م

بريطانيا: تحقيقات بشأن ارتكاب القوات الخاصة جرائم حرب في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن تحقيقات تجري بشأن اتهام القوات الخاصة البريطانية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

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ووفق هيئة (بي بي سي) اليوم الخميس، رفعت الوزارة القيود التي كانت مفروضة على علاقة القوات الخاصة البريطانية بجرائم حرب في أفغانستان.


ونقلت الهيئة عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله: "التحقيق وصل الآن إلى مرحلة تتطلب جلسات استماع موضوعية"، مشيرا إلى وجود اتهامات طالت سلوك القوات البريطانية الخاصة.


وأوضحت الهيئة أن التحقيق يأتي بعد سنوات من ظهور تقارير تناولت اتهامات للقوات الخاصة البريطانية بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.


بترا

 




 

 


 

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