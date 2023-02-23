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الخميس، 23-02-2023 09:11 ص

بريطانيا تعترف بوجود خلافات في الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - تحاول الدول الغربية في الفضاء العام الحفاظ على وحدة الصف عند التطرق إلى موضوع أوكرانيا، ومع ذلك، المناقشات الخاصة تشير لاختلاف الآراء حول تسوية الصراع.

أعلن ذلك نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أمس الأربعاء، في لقاء مع الصحفيين الأجانب.

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وقال هيبي: "إنني أدرك أنه في المحادثات الخاصة، يكون للعديد من الحكومات آراء مختلفة حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه نهاية الصراع، وما يمكن اعتباره نتيجة جيدة.. ومن المهم، على الرغم من الآراء الخاصة، أن الرسالة التي نرسلها يتم الحفاظ عليها علنا في سياق موحد"، مضيفا أن "النتيجة المقبولة ستكون مقبولة من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".


وأعرب هيبي عن رأي مفاده أن حديث الدول الغربية عن "تنازلات إقليمية" في سياق الأزمة الأوكرانية، سيعني "انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا".


وقال إن لندن تلعب دورا رائدا في ضمان إمداد كييف بالأسلحة، بما في ذلك من خلال شراء أسلحة من دول أخرى.


وبحسب نائب وزير دفاع بريطانيا، فإن القيادة الروسية "ستغضب" إذا عرفت أي دول "من جميع أنحاء العالم" تشارك في توريد الذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والدفاع الجوي المحمول، للسلطات الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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