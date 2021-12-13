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الإثنين، 13-12-2021 01:49 م

بريطانيا تعلن أول حالة وفاة بأوميكرون

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون". حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

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إلى ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم، إن متحور "أوميكرون" بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.


وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون "سكاي نيوز"، إن "كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام".


هذا وأعلنت الحكومة البريطانية  أمس رفع  درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى "المستوى 4" من "المستوى 3"، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.



روسيا اليوم

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