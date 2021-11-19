بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة بعد أشهر من التراجع

الوكيل الإخباري- حققت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعاً في تشرين الأول الماضي للمرة الأولى بعد خمسة أشهر من التراجع.

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وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن حجم السلع المباعة من خلال المتاجر والمنصات الإلكترونية ارتفع في تشرين أول بنسبة 8ر0 % بعد تراجعه خلال الشهور الخمسة الماضية.



وأضاف المكتب الحكومي، أن حجم مبيعات المتاجر التي لا تبيع مواد غذائية ارتفع بنسبة 2ر4% ، موضحاً أن متاجر الملابس ترى أن حركة الشراء المبكرة بمناسبة أعياد الميلاد عززت المبيعات.



وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مبيعات الوقود تراجعت بنسبة 4ر6% في تشرين الأول لتعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل أزمة نقص الإمدادات.

بترا