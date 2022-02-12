الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 02:04 م

أوكرانيا.. سلطات كييف تقر خطة لإجلاء السكان تحسبا ل'غزو روسي'

مدينة-كييف-في-أوكرانيا


الوكيل الإخباري-أقرت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف خطة لإجلاء سكان المدينة، على خلفية المزاعم عن "غزو روسي وشيك".

اضافة اعلان

 

وأكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في تصريح مسجل منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن هذه الخطة تحدد أماكن التجمع وكميات وسائل النقل المطلوبة والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها في حالة طارئة.


وأشار كليتشكو إلى أن مرافق البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في كييف تستعد للتعامل مع حالة طارئة محتملة، مشددا على أن الجهود المبذولة من قبل السلطات تركز على "منع استفزازات محتملة والصمود أمام هجوم عسكري محتمل".


وقال إن هناك "خطة واضحة"، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على انتشار لواء مكلف بالدفاع عن كييف من "غزو روسي".


ولفت إلى ارتفاع عدد المخابئ للأفراد بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفا أن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار الأفراد عن حالات طارئة.


ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا، حيث دعت عدد من الدول مواطنيها إلى مغادرة هذا البلد فورا وشرعت بعضها في إجلاء طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي، وذلك رغم نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة جارتها.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

f

اليمن.. التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء

966

قطر تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة

9

العراق: مقتل 3 إرهابيين بقصف جوي

8

الولايات المتحدة تسحب 160 جنديا من أوكرانيا

273859797_494221235604244_4054302626540681837_n

الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان يعلن تحرير الطفل فواز وعودته إلى أهله - صور وتفاصيل

أخبار متعلقة
a1a7ce84f0078453a88e14b8

كندا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

4993f74070242dcb1c539b42

الولايات المتحدة تجلي موظفي سفارتها غير الضروريين من أوكرانيا

145-133955--_16207806b0a763_700x400

سفارة الامارات لدى أوكرانيا تهيب بمواطني الدولة تأجيل سفرهم الى اوكرانيا

maxresdefault

الخارجية الكويتية تدعو رعاياها لمغادرة اوكرانيا

وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: تقليص عدد موظفي بعثاتنا الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة

61ee6df34c2a4

سفارة بريطانيا لدى اوكرانيا تعلن استمرار عملها في البلاد