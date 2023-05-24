بريطانيا: فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الأجانب وعائلاتهم

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البريطانية فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الأجانب وعائلاتهم.

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وقالت الحكومة، في بيان، إن القيود على التأشيرات ستؤدي الى خفض ملحوظ في عدد المهاجرين من خلال الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم.



وبموجب الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في كانون الثاني المقبل سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المنضويين في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم وحظر الأشخاص من استخدام تأشيرة طالب كطريق خلفي للعمل في المملكة المتحدة.



وأضاف البيان انه لمنع سوء استخدام نظام التأشيرة، سيتم منع الطلاب الأجانب من التحول من مسار تأشيرة الطالب إلى العمل حتى انتهاء دراستهم.

بترا