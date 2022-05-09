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الإثنين، 09-05-2022 10:59 ص

بسبب الطقس .. روسيا تعلن الغاء العروض الجوية بمناسبة يوم النصر

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الوكيل الإخباري-صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه تم إلغاء الجزء الجوي من الاستعراض العسكري الذي يجري اليوم الاثنين بمناسبة يوم النصر على النازية في موسكو.

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وردا على سؤال صحفي حول صحة المعلومات بشأن إلغاء الجزء الجوي للاستعراض العسكري في موسكو قال بيسكوف: "نعم".


ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، سابقا، عن كبير الخبراء في مركز "فوبوس" للأحوال الجوية، يفغيني تيشكوفيتس، أن الأحوال الجوية في لحظة إجراء الجزء الجوي للاستعراض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو ستكون صعبة.

 

روسيا اليوم

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