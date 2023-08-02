بسبب شدة الحر.. دولة تعلن عطلة رسمية لمدة يومين

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، منح موظفي القطاع العام والمصارف إجازة ليومين في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتخطى الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من مدن البلاد، وتناهز 50 مئوية في مناطق الجنوب الغربي المطلّة على الخليج.

وقالت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، إنّ العديد من المدن، بما في ذلك محافظات إيلام وبوشهر وخوزستان، شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.



ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي قوله إن مجلس الوزراء "وافق على اقتراح وزارة الصحة إعلان الأربعاء والخميس يومي إجازة رسمية لحماية الصحة العامة".



وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذا الإجراء يأتي في ظل موجة حرّ "غير مسبوقة" تطال إيران.



ووفق إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، فقد سجّلت مدينة دهلران في غرب إيران أعلى درجة حرارة في البلاد بلغت 50 مئوية خلال الساعات الـ24 الماضية.

سكاي نيوز