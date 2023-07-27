الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 08:08 ص

دولة عربية تسجل درجات حرارة غير مسبوقة وتحذر مواطنيها

ظ


الوكيل الاخباري - أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها اليوم الخميس، منذ بدء فصل الصيف، إذ تبلغ 43 درجة مئوية في القاهرة و45 درجة في محافظات الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة عبر تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، كذلك عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا.

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وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قدمت بوقت سابق، نصائح للمواطنين لحمايتهم من التعرض للإصابة بـ"الاجهاد الحراري"، في ظل موجة الحر غير المسبوقة خلال الصيف الجاري.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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