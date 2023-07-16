الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 01:36 م

الحرارة تتجاوز الـ50 درجة في هذه الدولة

64b3c4ed423604769f3c8a9d


الوكيل الإخباري- سجلت درجات الحرارة في 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية، ما يعد أشد أيام الصيف حرارة في البلاد.

اضافة اعلان

 

وأفادت بيانات هيئة الأرصاد الجوية في إيران، أن مدينة "دهلران" في محافظة إيلام غرب إيران، تعد أكثر محطات الطقس سخونة في البلاد حيث بلغت درجة الحرارة في هذه المدينة إلى 51.6 درجة مئوية، تليها مدينة "أوميدية" بدرجة حرارة 51.2، و"الأهواز" بدرجة حرارة 50.8، ومدينة "شوش" بدرجة حرارة 50.4، ومدينة "أغاجاري" بدرجة حرارة 50.3 و"رامهرمز" بدرجة حرارة 50.2 مئوية.

تجدر الإشارة، إلى أنه منذ نهاية شهر يونيو الماضي وحتى الآن وصلت درجة الحرارة في بعض محطات الأرصاد الجوية في إيران إلى أكثر من 50 درجة لعشرين مرة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
245154

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

64b3ef22423604071d5f814a

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

image - 2023-07-16T163246.862

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن قره باغ

64b3ecb14236040aef4cd2d0 (1)

أمير سعودي يرد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية

64b3e87e4c59b744c47399be

كوسوفو تعلن استلامها مسيرات "بيرقدار" الجوية التركية

233948

خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا

أخبار متعلقة
ArabiaWeatherArabiasea

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

64afd0464c59b76ce2228507

الإمارات تسمح بعودة 15 سجينا إيرانيا إلى بلادهم

64acf6d14236041fb3319b5b

احتجاز ناقلة نفط ترفع علم إيران

64a947a342360435ca7736b7

أذربيجان.. إحباط تهريب 93 كغ من المخدرات قادمة من إيران

0x0-1657630415850

تركيا تعلن عودة أكثر من مليون سوري إلى بلادهم

إيران-تعلن-بناء-مفاعل-نووي-جديد-في-أصفهان-1658993410182

"الذرية" الإيرانية تنفي تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية