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الأحد، 13-12-2020 08:47 ص

بشأن الاتفاق التجاري

بعد أسبوع من التوتر.. يوم حاسم لبريطانيا

لم
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون


الوكيل الإخباري - تواجه لندن وبروكسل قرارا حاسما اليوم الأحد بشأن الاتفاق التجاري، بعد توتر ومأزق على مدى أسبوع، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا اتفاق" في 31 ديسمبر يبدو أمرا أكثر ترجيحا.

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وأمام المفاوضين فرصة حتى المساء للخروج من المأزق بشأن الترتيبات، التي من شأنها أن تضمن دخول بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون تعرفة جمركية، على الرغم من أن المحادثات، قد تستمر إذا لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي.


وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، إن النتيجة الأكثر ترجيحا هي "عدم التوصل إلى اتفاق".


والتقى المفاوضون في بروكسل أمس السبت، وقال مصدر بالحكومة البريطانية إنهم سيواصلون العمل طوال الليل. لكن المفاوضات كانت صعبة للغاية، و"في ظل الوضع الحالي يبقى العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول".


وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير، لكنها ستظل عضوا غير رسمي حتى 31 ديسمبر، وهي نهاية فترة انتقالية تظل خلالها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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