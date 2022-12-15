بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق صندوق النقد الدولي يؤجل النظر في إقراض تونس

الوكيل الاخباري- أرجأ صندوق النقد الدولي حتى أجل غير مسمى النظر في الاتفاق المبدئي مع تونس على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.



وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب التونسي خلال اجتماعه المقبل الاثنين 19 ديسمبر الجاري، لكن الصندوق نشر يوم الأربعاء تحديثا على موقعه الإلكتروني لجدول أعمال الاجتماع لم يشمل ملف تونس.

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وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصدر رسمي، الخميس، بأنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التشاور بين الطرفين بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.



وذكرت الوكالة أن تونس تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر يناير 2023.



ومنتصف أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق عبر بيان التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

روسيا اليوم