بعد تفجير "السيل الشمالي".. هولندا تطالبت "غازبروم" بتعويض

الوكيل الإخباري - طالبت هولندا شركة "غازبروم" الروسية بتعويضات وغرامات لتوقف إمدادات الغاز عبر أنابيب "السيل الشمالي"، علما أن الأنابيب تعرضت لتفجير إرهابي قبل عامين.



وتسعى هولندا للحصول على تعويض عن السعة المحجوزة سابقا وغير المستخدمة عبر أنابيب "السيل الشمالي" على الرغم من أن الأنابيب تعرضت لانفجار في العام 2022.



ورفعت شركة الطاقة الهولندية "غاسوني" دعوى قضائية في محكمة شمال هولندا تطالب شركة "غازبروم" بسداد 275.422 مليون يورو عن كمية الغاز غير المستخدمة بعد الانفجار.

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وانتهكت هولندا بالخطوة حظرا فرضته محكمة في سان بطرسبورغ يقضي بعدم رفع دعاوى ضد شركة "غازبروم" خارج روسيا.



و"السيل الشمالي" أنابيب تمتد من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا وتعرضت للتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من العام 2022.



وطالبت روسيا مرارا بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالتجاهل.

RT