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الأربعاء، 19-07-2023 08:46 ص

بعد ضجة واسعة .. إجراء لبناني صارم بحق صاحبة حضانة

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الوكيل الاخباري - قرر القضاء اللبناني حبس المربية وصاحبة الحضانة الموقوفتين في قضية الاعتداء على الأطفال في دار للحضانة، والتي ضج بها الرأي العام اللبناني.

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وأصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق صاحبة الحضانة توني مهنا والمربية دجيني بشارة الخوري، الموقوفتين في قضية الاعتداء على الأطفال في حضانة "Gardereve" في منطقة الفنار، شرق بيروت.


وطالبت المحامية إيميه الحلو، بصفتها وكيلة أهالي الأطفال، إنزال أقسى العقوبات بحق من يظهره التحقيق متورطا في هذه القضية، وذلك بعد أن قررت القاضية يحفوفي استدعاء الشاهدة جومانا بو سعيد، التي قامت بتصوير مقاطع الفيديو وتسريبها.


ومن المقرر أن يتابع التحقيق في القضية في جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت الأسبوع الفائت، مهنا والخوري، إثر انتشار مقاطع الفيديو لهما وهما تعنفان أطفالا في دار للحضانة في المتن، كما أعلنت وزارة الصحة إغلاق دار الحضانة هذه بالشمع الأحمر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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