حريق ضخم أعقب انفجار مولد كهربائي في بيروت- فيديو

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مولدا كهربائيا انفجر في منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
وحسب المعلومات فإن الحريق بدأ يمتد نحو السيارات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في المنطقة.
وهرعت سيارات الإسعاف وعناصر من فوج الإطفاء إلى المنطقة، وأفاد الدفاع المدني لـ"النهار" بأن الحريق ناجم عن احتراق مولد كهربائي وأدى إلى احتراق عدد من السيارات المركونة أمامه.
كما حضرت إلى المكان عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق في الحادث.
اندلع حريق في زقاق البلاط، وتصاعد دخان كثيف في المنطقة.— صحيفة السهم (@alsahamcom) June 27, 2023
وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق ناجم عن احتراق مولّد كهربائي. pic.twitter.com/sq0zxKa1hJ