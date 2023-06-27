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الثلاثاء، 27-06-2023 09:37 ص

حريق ضخم أعقب انفجار مولد كهربائي في بيروت- فيديو

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مولدا كهربائيا انفجر في منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وحسب المعلومات فإن الحريق بدأ يمتد نحو السيارات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في المنطقة.

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وهرعت سيارات الإسعاف وعناصر من فوج الإطفاء إلى المنطقة، وأفاد الدفاع المدني لـ"النهار" بأن الحريق ناجم عن احتراق مولد كهربائي وأدى إلى احتراق عدد من السيارات المركونة أمامه.

كما حضرت إلى المكان عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق في الحادث.

 

 




 

 


 

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