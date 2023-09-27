الأربعاء 27-09-2023
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الأربعاء، 27-09-2023 11:53 ص

بعد فاجعة الحمدانية.. العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر الرئيس العراقي في تدوينه له على منصة إكس: "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين".

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وأكد على "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".


وأضاف: "عميق مواساتنا وخالص تعازينا الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

 




 

 


 

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