بعد يوم على رحيل شقيقه.. وفاة طفل أفغاني ثان بفطر سام في بولندا

الوكيل الاخباري- توفي الطفل الأفغاني الثاني الذي أجلي من بلده إلى بولندا وأصيب بتسمم بعد تناوله نوعا ضارا من الفطر، ولقي بذلك مصير شقيقه الأصغر الذي فارق الحياة مساء اليوم السابق، وفق ما أعلن أطباء مساء الجمعة.



وقال مدير مستشفى ”سي زي دي“ للأطفال في وارسو في بيان: ”لقد تأكدنا من وفاة الطفل“.



وكانت فرص نجاة الطفل ضئيلة رغم إجراء عملية زرع كبد له، أما شقيقه البالغ الخامسة فتوفي صباح الخميس الماضي جراء التسمم.

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المصدر: إرم