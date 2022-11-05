بغداد وواشنطن تناقشان التحالف الاستراتيجي لمحاربة الارهاب

الوكيل الاخباري- ناقش العراق وأميركا التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بينهما في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة.

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وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، إن واشنطن مستمرة بدعم الشعب العراقي، وتركز على تدعيم التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة.



وأضاف خلال بيان صدر عن الرئاسة بالعراق، أن بلاده تابعت بسعادة ـالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما من شأنه أن يدعم تثبيت الأمن في العراق، ويدعم استقراره وتقديم الخدمات لشعبه.



من جانبه، أبدى الرئيس رشيد اهتمامه بالقضايا البيئية وشحة الموارد المائية التي تعانيها بلاده، مؤكدا التزامه لحضور مؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر منتصف الشهر الحالي.

بترا