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السبت، 23-03-2024 12:18 ص

بـ "لحى سوداء" وسترات مضادة للرصاص.. معلومات عن منفذي هجوم موسكو الدامي

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الوكيل الاخباري - بدأت بعض المعلومات تتكشف عن منفذي "هجوم موسكو الدامي" الذي أوقع ما لا يقل عن 40 ضحية وأكثر من 100 مصاب.

وفتحت مجموعة من الرجال المسلحين ، ثلاثة على الأقل، النار على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو الجمعة، وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وبحسب موقع تلفزيون روسيا اليوم الحكومي، وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

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وأظهر مقطع فيديو تم نشره عبر الإنترنت، رجلين ملثمين على الأقل يدخلان قاعة مدينة كروكوس، وأطلق أحدهما النار بشكل متكرر مما بدا أنها بندقية هجومية.


وبحسب صحفي كان في قاعة كروكوس سيتي وقت الهجوم، فقد ألقيت قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة بعد إطلاق النار وتسببت في نشوب حريق.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الصحفي الذي لم يذكر اسمه قوله: "كان الناس في القاعة مستلقين على الأرض هربا من إطلاق النار، لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج، وتمكن الكثيرون من الخروج".

وذكر مراسل ريا نوفوستي من مكان الحادث أن المنفذين اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول وبدأوا في إطلاق النار على الناس من مسافة قريبة.

ووفقا له، وقع الهجوم قبل بدء الحفل، حيث اقتحم ما لا يقل عن ثلاثة رجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة القاعة عبر الأكشاك، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا أيضًا قنابل حارقة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي يعد أسوأ هجوم إرهابي تشهده روسيا منذ عقدين.

ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الهجوم بأنه "مأساة هائلة."

 




 

 


 

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