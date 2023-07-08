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السبت، 08-07-2023 12:38 م

الصين تأسف لـ"الحوادث غير المتوقعة" مع الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، خلال لقائه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بكين اليوم السبت، إن بلاده تأسف "للحوادث غير المتوقعة" التي أضرت بالعلاقات مع واشنطن.

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وأضاف ليفينغ: "للأسف، بسبب بعض الحوادث غير المتوقعة مثل ذلك المتعلق بالمنطاد، كان هناك بعض المشاكل في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين" في قمة العام الماضي.

ويشير ليفينغ إلى حادث المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة ساحلها الشرقي في فبراير وتعتقد واشنطن أنه كان يستخدم لأغراض التجسس على الولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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