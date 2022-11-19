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السبت، 19-11-2022 03:12 م

بلغاريا تتهم 5 أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول

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الوكيل الاخباري- اتهمت النيابة العامة البلغارية خمسة أشخاص بالضلوع في تفجير إسطنبول الذي وقع في الـ 13 من نوفمبر، ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، صرحت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في صوفيا، سيكا ميليفا، بأن النيابة البلغارية اتهمت خمسة أشخاص بالضلوع في تقديم الدعم اللوجستي لأحد المشاركين في تفجير إسطنبول، ومساعدته على الفرار من أيدي العدالة.

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وذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن ثلاثة من المتهمين مولدوفيو الجنسية، وآخر من دولة عربية لم تحددها.

ومن جهتها أوقفت السلطات التركية 17 شخصا بينهم الشابة احلام البشير البالغة 23 عاما، والمتهمة بوضع القنبلة على مقعد عام في شارع الاستقلال في إسطنبول.

أسفر الانفجار عن مقل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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