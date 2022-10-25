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الثلاثاء، 25-10-2022 06:40 م

الطاقة النووية الروسية: كييف تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لصنع القنبلة القذرة

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الوكيل الاخباري- أكد رينات كارتشا، مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" مشغّل المحطات الكهرذرية الروسية، أن كييف تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لصنع "القنبلة القذرة".

وأشار كارتشا إلى أنه ليست هناك حاجة لاستخدام تقنيات خاصة لصنع "قنبلة قذرة".

وأضاف: "لهذا السبب، تمتلك أوكرانيا إمكانات علمية وتقنية على حد سواء لتصنيع مثل هذه القنبلة".

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وكشف كارتشا في وقت سابق أن انفجار قنبلة قذرة سيؤدي إلى تلوث إشعاعي يطال عشرات الآلاف من الأشخاص، وإغلاق النشاط الحيوي في بعض المناطق 50 عاما.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مكالمات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وتركياعن قلقه إزاء خطط كييف لتفجير قنبلة قذرة، واتهام الجيش الروسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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