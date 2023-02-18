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السبت، 18-02-2023 12:48 م

بلغاريا ترجئ انضمامها إلى منطقة اليورو حتى العام 2025

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلغاريا، أمس الجمعة إرجاء هدفها المتمثل في الانضمام إلى منطقة اليورو لعام وحدّدت 2025 موعدا جديدا، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي يحول دون اعتماد الإصلاحات اللازمة.

وقالت وزيرة المال روسيتسا فيلكوفا في مؤتمر صحفي "الموعد الجديد المحدد هو الأول من يناير 2025".

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رسميا، كان من المقرر قبول هذا البلد الذي يُعَدّ الأفقر في الاتحاد الأوروبي الذي هو عضو فيه منذ العام 2007، سنة 2024 لكن بلغاريا تشهد اضطرابا سياسيا منذ عامين.


باستثناء فترة استمرت لأشهر في العام 2022 مع حكومة إصلاح بقيادة رجل الأعمال السابق كيريل بيتكوف، تتوالى الحكومات المؤقتة فيما تبقى مشاريع القوانين الرئيسية معلّقة.


ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في 2 أبريل، هي الخامسة منذ 2021، لمحاولة تشكيل ائتلاف مستقر.


وقالت الوزيرة "لم يتم التوصل إلى حل وسط" في البرلمان للتصويت على نصوص متعلقة بغسل الأموال أو صلاحيات البنك المركزي أو حتى حالات الإفلاس.


وأضافت "يعتقد شركاؤنا الأوروبيون أن بلغاريا تأخرّت كثيرا".


وفي يناير، أصبحت كرواتيا العضو العشرين في منطقة اليورو، بعد سبع سنوات من دخول ليتوانيا إليها.

 

البيان

 




 

 


 

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