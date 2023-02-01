الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

السياحة: منح رخص لــ 40 دليلا بلغات نادرة ومطلوبة

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

التعامل مع 1082 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

نمو حوالات المغتربين الأردنيين 1.5% في 2022

تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 01-02-2023 11:48 ص

ليتوانيا تحضّ بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

كيفية-الهجرة-إلى-ليتوانيا-الإجراءات-والوثائق-وأكثر


الوكيل الإخباري - حضّ وزير خارجية ليتوانيا أمس الثلاثاء بقية دول الاتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال غابرييليوس لاندسبيرغيس خلال مؤتمر صحفي في ريغا "لا فائدة من وجود سفير، سفير روسي، في عاصمة أوروبية".

اضافة اعلان


وشدّد على أنّ البعثات الدبلوماسية الروسية "لم تعد، في معظم الحالات، مؤسّسة دبلوماسية، إنّها مؤسّسة دعائية".


وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين ريغا وموسكو منذ طردت ليتوانيا السفير الروسي في أبريل 2022 إثر انكشاف أمر مذبحة اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية.


والأسبوع الماضي، قالت إستونيا إنّها ستطرد السفير الروسي ردّاً على إعلان الكرملين سفيرها في موسكو شخصاً غير مرغوب فيه.


وقالت وزارة الخارجية الإستونية يومها في تغريدة "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، مضيفةً أنّه يتعيّن على السفير الروسي أن يغادر البلاد في نفس الوقت الذي سيغادر فيه نظيره الإستوني موسكو.


وأمهلت روسيا السفير الإستوني حتى 7 فبراير لمغادرة أراضيها.


وتضامناً مع إستونيا أعلنت لاتفيا، ثالثة دول البلطيق، أنّها ستطرد السفير الروسي وستسحب سفيرها من موسكو.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63da2aa54c59b722606952a4

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

63da240a4c59b74b2d64fe9b

الجيش الروسي على بعد خطوة من إحكام الطوق على أرتيوموفسك

63da216f4236042e315abdba

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

تعبيرية

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

63da1a414c59b70cd6465966

الأمن الروسي يعتقل أشخاص أعدوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السكك الحديدية

63da160b4c59b72670602ab8

وسائل إعلام: الرئيس البرازيلي وجه "صفعة" لشولتس

أخبار متعلقة
thumbs-b-c-a9272a512928db5f9f1a9f874cf6f9e5-1673092091

روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول

5a16945dd437500f4a8b4567

سيناتور روسي يحذر من وقوع صدام مباشر بين موسكو والناتو

image - 2023-01-05T141559.316

رئيس البرلمان الروسي يهدد بمصادرة أصول ألمانيا ودول أخرى

image - 2023-01-05T124216.759

الأمين العام لحلف الأطلسي يحذر من الاستخفاف بروسيا

63b55e894c59b7434e7d8a4f

بوتين يرى في بدء مهمة "الأميرال غورشكوف" القتالية حدثا مشهودا

image - 2023-01-03T084934.643

قمّة أوروبية - أوكرانية بكييف الشهر المقبل