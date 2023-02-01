ليتوانيا تحضّ بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

الوكيل الإخباري - حضّ وزير خارجية ليتوانيا أمس الثلاثاء بقية دول الاتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو بدء الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال غابرييليوس لاندسبيرغيس خلال مؤتمر صحفي في ريغا "لا فائدة من وجود سفير، سفير روسي، في عاصمة أوروبية".

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وشدّد على أنّ البعثات الدبلوماسية الروسية "لم تعد، في معظم الحالات، مؤسّسة دبلوماسية، إنّها مؤسّسة دعائية".



وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين ريغا وموسكو منذ طردت ليتوانيا السفير الروسي في أبريل 2022 إثر انكشاف أمر مذبحة اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية.



والأسبوع الماضي، قالت إستونيا إنّها ستطرد السفير الروسي ردّاً على إعلان الكرملين سفيرها في موسكو شخصاً غير مرغوب فيه.



وقالت وزارة الخارجية الإستونية يومها في تغريدة "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، مضيفةً أنّه يتعيّن على السفير الروسي أن يغادر البلاد في نفس الوقت الذي سيغادر فيه نظيره الإستوني موسكو.



وأمهلت روسيا السفير الإستوني حتى 7 فبراير لمغادرة أراضيها.



وتضامناً مع إستونيا أعلنت لاتفيا، ثالثة دول البلطيق، أنّها ستطرد السفير الروسي وستسحب سفيرها من موسكو.

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