بوتين: العالم يجب أن يتغير ولكن ليس لصالح دول بعينها

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "يجب أن يتغير العالم"، لكن روسيا تعارض بناء عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة.

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جاء هذا التصريح في مقابلة أجرتها قناة "روسيا-1" التلفزيونية مع بوتين وبثت اليوم الأحد.



وأضاف بوتين أن "روسيا لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية.

وأشار إلى أن روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة "ستارت".

وبيّن أن روسيا بحاجة إلى ضمان أمنها واستقرارها الاستراتيجي.

RT