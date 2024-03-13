الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

"انقذوا الطفل فادي الزنط" .. وسم يتصدر مواقع التواصل

للبيع والشراء .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

وفاة سائق بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

ضبط 7809 متسولين خلال عام 2023

فيديو - جيش الاحتلال: إصابة جنديين بعملية طعن في القدس

ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل الطلب الأميركي القوي

الحزن يخيم على جامعة مؤتة

بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

الأربعاء، 13-03-2024 09:25 ص

بوتين: الغرب أصيب بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي

65f142a242360434d14acc98


الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعت الدول الغربية للقضاء على روسيا، لكنها أصيبت بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي وقوة اقتصاده وجيشه.

وقال بوتين في حوار شامل مع وكالة "روسيا سيفودنيا" وقناة "روسيا 1" إن بعض النخب الغربية لا ترغب في وجود دولة ضخمة مثل روسيا بجوارها وتعتقد أنه سيكون من الأفضل تفتيتها إلى أجزاء.

اضافة اعلان


وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية ابتهجت نوعا ما لبدء العملية الخاصة إذ اعتقدت أنها ستتمكن من القضاء على روسيا من خلال العقوبات والأسلحة الغربية وبأيدي القوميين الأوكرانيين.


وقال: "من هنا ظهر هذا الشعار - إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. ولكن في وقت لاحق جاء الإدراك بأن هذا أمر غير مرجح، ثم (فهموا) أنه مستحيل".


وتابع: "أدركوا أنه بدلا من الهزيمة الاستراتيجية (لروسيا)، أصيبوا هم أنفسهم بالعجز.. (ظهر) هذا العجز رغم اعتمادهم على قوة الولايات المتحدة "الجبارة". أصيبوا بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي، وأمام استقرار النظام المالي والاقتصادي الروسي وركائزه الأساسية وأمام القدرات المتنامية للقوات المسلحة الروسية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1041260849_479_0_2495_2016_1920x0_80_0_0_e49e9a458fbf206a9330ebbdf5cddd41

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 58 مسيرة أوكرانية حاولت تنفيذ أعمال إرهابية

253696

الانتخابات الرئاسية.. الجنود الروس في دونباس يصوتون بشكل مبكر

1710312432220

الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

vLKQpweJ2Nf2tphYpnSxJgakftWeD0itiQKDK7Jp

البرازيل .. مسلح يستسلم للشرطة بعد احتجازه رهائن لساعات على متن حافلة

65f0cf5d4236042f3c21bab0

السعودية.. بيان من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع الخيري داخل البلاد

65f1343f423604384066a982

انفجار أول صاروخ ياباني خاص فور إطلاقه مباشرة

أخبار متعلقة
65d099984236042ff66eb370

زيلينسكي: دعوت ترامب إلى أوكرانيا ومستعد للذهاب معه حتى إلى الجبهة

65d07c2642360451df6df018

شولتس: دول "الناتو" لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا

65cc4670423604509013a91f

اعتراض وتدمير 9 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود

533126

رئيس جورجيا السابق: بوتين سيغزو دول البلطيق حال حصوله على أراضٍ أوكرانية

65cb04a94236045d1b5fe981

كارلسون يؤكد استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا ويعرض الأسباب

65c9c3b94c59b7611f635ffb

نورغالييف يكشف سبب إصرار الغرب على تدمير أوكرانيا