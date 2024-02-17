شولتس: دول "الناتو" لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن حلف "الناتو" لن يرسل قواته إلى أوكرانيا، لأن الغرب لا يريد مواجهة مباشرة مع روسيا.

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وقال شولتس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "هناك أمران من وجهة نظري لهما أهمية مركزية: أولا، التهديد الذي تمثله روسيا حقيقي، لذا يجب أن تظل قدراتنا الدفاعية والردعية ثابتة كما كان الحال من قبل. نحن لا نريد المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لذلك أجمع داعمو أوكرانيا منذ بداية الحرب على أننا لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا".



وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تستثمر المزيد في أمنها، بغض النظر عن الرئيس القادم للولايات المتحدة.



وقال: "يجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر قلقا تجاه أمنهم الآن وفي المستقبل.. يتعين علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق هذه الغاية، ولا يهم من سيكون الرئيس الأمريكي القادم".

RT