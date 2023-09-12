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الثلاثاء، 12-09-2023 03:39 م

بوتين: روسيا تعمل على تطوير سلاح جديد يضمن أمن أي بلد

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعمل على تطوير سلاح جديد، من شأنه أن يضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن السلاح الذي تطوره موسكو قائم على مبادئ فيزيائية جديدة.

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وأضاف: "إذا نظرنا إلى مجال الأمن، فإن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب. 

وأوضحت الوكالة أن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة، تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.

 




 

 


 

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