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السبت، 19-08-2023 03:44 م

موسكو تدعو واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية

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الوكيل الاخباري - دعت موسكو، اليوم السبت، واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية، مبينة أن التقارير الصحفية حول صفقة تبادل مرتقبة بين الطرفين غير دقيقة.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل الموقوفين والسجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأميركية، لأسباب سياسية".


وأضافت زاخاروفا :"ندعو الجانب الأميركي للتركيز على الحوار المهني حصرا عبر قناة خاصة حددها رئيسا روسيا والولايات المتحدة بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة حدثت تبادلات للموقوفين بين البلدين".


 




 

 


 

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