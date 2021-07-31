بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة المساعدة الروسية في إخماد حرائق تركيا

الوكيل الإخباري- أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع حول حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا في الأيام الأخيرة.



وقال الكرملين، في 31 يوليو، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، حيث بحث الطرفان حالة الطوارئ الناجمة عن حرائق الغابات في المناطق الجنوبية من تركيا، وشددا على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة هذه الكارثة الطبيعية.

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وأكد بوتين، استمرار روسيا في تقديم المساعدة الشاملة لتركيا في إطفاء الحرائق، فيما عبر أردوغان عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه روسيا.



وأعلن أردوغان، اليوم السبت، عددا من المحافظات التركية المتضررة من الحرائق "مناطق منكوبة".

المصدر: روسيا اليوم