ستولتنبرغ يتوقع "حربا طويلة الأمد" في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف عاجلا أم آجلا، لكنه لم يذكر متى سيحدث ذلك.



وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة مجموعة Funke: "لا شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في "الناتو".

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وأشار إلى أن "أحدا لا يعرف" متى سينتهي القتال في أوكرانيا، وقال: "تستمر معظم الحروب لفترة أطول مما كان متوقعا لها ولذلك يجب أن نكون جاهزين لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا... نريد سلاما سريعا".



وأضاف أنه إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فإنها "ستختفي من الوجود، فيما لو توقفت روسيا عن القتال سيحل السلام".

RT