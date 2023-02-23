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الخميس، 23-02-2023 01:35 م

بوتين يهنئ قدامى المحاربين والمشاركين في العملية الخاصة

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الوكيل الاخباري- المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بيوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الخميس.

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وقال بوتين في كلمة مصورة: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، وأصحاب كافة التخصصات، الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف بوتين أن يوم "حماة الوطن" يمثل مناسبة وطنية ترمز إلى التاريخ البطولي للجيش والبحرية الروسيين، والرابطة المتينة التي تربط بين كافة أجيال المدافعين عن الوطن الأم، كما هو تعبير عن الامتنان العميق لجميع الذين قاتلوا "من أجل أرض وطنهم، من أجل شعبهم، وبشرف اجتازوا كل الصعاب منتصرين، وسحقوا الغزاة الأجانب".

 

وتابع بوتين: "في هذا اليوم، ننحني ونوجه أحر الكلمات لمحاربينا القدامى الأعزاء الذين هزموا النازية ودافعوا عن حرية واستقلال وطنهم. ستبقى مآثركم خلال الحرب الوطنية العظمى راسخة في الذاكرة التاريخية لشعبنا إلى الأبد كمثال حي على الوطنية والشجاعة، ستكون بمثابة مصدر لا ينضب للقوى الروحية، فالجيل الحالي من الجنود والضباط الروس يحفظ ويعزز التقاليد العسكرية لأجدادهم وأجداد أجدادهم".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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