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الأربعاء، 21-06-2023 11:37 ص

بوشيلين: الجيش الروسي حرر منطقة زفيرينتس المحصنة على اتجاه مارينسكي

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الوكيل الاخباري- قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من تحرير منطقة زفيرينتس المحصنة على اتجاه مارينسكي.

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وأشار القائم بالأعمال إلى أن القوات الروسية طردت المسلحين الأوكرانيين من هناك وفرضت سيطرتها على المنطقة بالكامل.

 

وأضاف في حديث تلفزيوني: "على اتجاه مارينسكي –تمكنت الوحدات الشيشانية بالتعاون مع الوحدات الأخرى من تحرير موقع في غاية الأهمية. تم تحرير الموقع المسمى زفيرينتس".

ووفقا له، "كان هذا الموقع يعيق حركة القوات، وتمت محاصرته من مختلف الجهات والآن في الوقت الراهن، بات تحت سيطرة قواتنا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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