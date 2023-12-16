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السبت، 16-12-2023 01:40 م

بوفاة أمير الكويت .. قطر تعلن الحداد لـ 3 ايام وتنكيس الأعلام

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الوكيل الإخباري- نعى أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المغفور له بإذن الله تعالى، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

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وأصدر أمير قطر توجيهات بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام

 

وقال امير قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن الأمة العربية والإسلامية قد فقدت برحيل المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قائدا حكيما اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه، والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك، والتفاني في مناصرة القضايا المحورية لأمتيه العربية والإسلامية، ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.


 




 

 


 

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