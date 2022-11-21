الإثنين 21-11-2022
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الإثنين، 21-11-2022 10:36 ص

بيان رسمي يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

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الوكيل الإخباري- كشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد محمد القاضي، تفاصيل زلزال البحر المتوسط، الذي حدث في تمام 1:24:52 صباحا بتوقيت مصر ليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر الجاري في مصر.

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وأوضح القاضي، في بيان رسمي صادر للمعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية سجلت يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر الجاري، هزة أرضية اليونان "على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح" وكانت قوته 5.8 درجة ريختر، خط العرض 35.86 شمالًا، خط الطول 26.62 شرقًا، العمق 58 كم.

وأكد القاضي أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح المعهد أن زلزال اليوم شعر به بعض سكان مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، وشدته بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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