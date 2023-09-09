بيان سعودي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب

الوكيل الاخباري- دعت السفارة السعودية في المغرب، اليوم السبت، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم.



وقالت السفارة في تدوينة على موقع x (تويتر سابقا): "إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب كافة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر".

اضافة اعلان

ودعت السفارة السعوديين في المغرب لاتباع الإجراءات التالية:



- الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية.



- البقاء في أماكن آمنة.



- التواصل مع السفارة في حال وجود خطر.