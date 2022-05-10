بيدرسون : الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا

الوكيل الاخباري - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف.



جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".



وأوضح بيدرسون أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

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