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السبت، 29-07-2023 01:42 م

بيسكوف: هناك بيان مشترك حول أوكرانيا قيد الإعداد بعد لقاء بوتين وقادة أفارقة

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الوكيل الإخباري- صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة مع زعماء أفارقة، يجري إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "كما تعلمون انتهى أمس أو بالأحرى في حوالي الساعة الثانية فجرا اجتماع حول أوكرانيا. لقد سمعتم تصريحات كل من بوتين والسيد (رئيس جنوب إفريقيا سيريل) رامافوزا، كانت تصريحات علنية. ثم استمرت المناقشة خلف أبواب مغلقة. وبناء على نتائج هذا الاجتماع، يجري إعداد بيان مشترك موجز سيصدر حالما يتم الاتفاق عليه".

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وأوضح بيسكوف أنه من المقرر أن يعقد بوتين اليوم محادثات مع زعماء جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو، كما أنه ربما سيتحدث إلى الصحافة.

وأمس الجمعة أعلن بوتين أن روسيا درست باهتمام مقترحات الدول الإفريقية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، وتأخذها على محمل الجد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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