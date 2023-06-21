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الأربعاء، 21-06-2023 01:55 م

بيسكوف يعلق على تصريح بايدن حول الرئيس الصيني

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة متضاربة لا يمكن التنبؤ بها ، وأصبحت لهجتها التوجيهية غير مقبولة لعدد كبير من الدول.

وشدد بيسكوف، على أن هذا الأمر يخص هذه الدول ويخص الولايات المتحدة.

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وأضاف بيسكوف، في مجال تعليقه على كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الصيني شي جين بينغ: "كما تعلمون، هذا من ناحية استعراض متناقض للغاية للسياسة الخارجية الأمريكية، وهو يشير إلى وجود عنصر كبير من عدم القدرة على التنبؤ، من ناحية، استمرار مثل هذه المظاهر التوجيهية للسياسة الخارجية الأمريكية، لم يعد مقبولا من جانب عدد كبير من الدول وعدد هذه الدول في تزايد مستمر. لقد شاهدنا معكم زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين قبل أيام، والآن صدر هذا التصريح غير المفهوم عن الرئيس الأمريكي. طبعا هذا أمر يخصهم. نحن لدينا علاقتنا السيئة مع الولايات المتحدة وعلاقاتنا الجيدة جدا مع الصين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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