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الخميس، 15-06-2023 08:59 ص

زعيم كوريا الشمالية يرسل هدية للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده

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الوكيل الإخباري - شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على أن "القوة الوطنية للصين تعززت بشكل ملحوظ تحت قيادة شي جين بينغ"، وذلك في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده السبعين.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الخميس، أن كيم قال في الرسالة إن بكين "بنت مجتمعا ينعم بالرخاء بشكل شامل" وإن "قوتها الوطنية وموقعها الدولي تعززا بشكل ملحوظ تحت قيادة شي النشطة".

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وقالت الوكالة في بيان باللغة الإنجليزية إن "الرسالة عبرت عن اعتقادها بأن النضال من أجل ازدهار الصين سيحقق الانتصار بالتأكيد بسبب التفاف قيادة شي جين بينغ والحزب والشعب الصيني حول اللجنة المركزية للحزب معه باعتباره جوهرها".


كما أعرب كيم عن سعادته لرؤية إنجازات شي وتمنى له المزيد من النجاح في عمله المهم والمسؤول في قيادة الصين.


ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد أرسل الزعيم الكوري الشمالي سلة زهور إلى شي، سلمها سفير كوريا الشمالية لدى الصين إلى نائب رئيس إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني.


ولفتت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن "رسالة كيم جاءت في وقت تسعى فيه بيونغ يانغ إلى تعزيز العلاقات مع بكين، حليفتها التقليدية والداعمة الاقتصادية، وسط عقوبات عالمية على برامجها النووية والصاروخية، ومحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة".

 

RT

 




 

 


 

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