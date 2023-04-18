بيلاروس تطور معدات ستدخل في صناعة الطائرات المدنية الروسية

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام بيلاروسية أن بلادها ستساهم في تطوير بعض المعدات التي تدخل في صناعة الطائرات المدنية الروسية.



وحول الموضوع قال رئيس فرع السفارة البيلاروسية في مدينة كازان الروسية، فيكتور شيتكو: "كجزء من الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والبيلاروسي سيوقع مصنع مينسك رقم 407 للطيران المدني ومصنع كازان الروسي للطيران خارطة طريق للتعاون في مجال إنتاج مكونات الطائرات المدنية، إذ يخطط المصنع البيلاروسي إنتاج مكونات ستدخل في صناعة طائرات Tu-214".



وأضاف "مصنع كازان الروسي يخطط للبدء بإنتاج 70 طائرة سنويا من نوع Tu-214 بحلول عام 2030، لذلك ستساعد مصانعنا في إنتاج المعدات اللازمة لتطوير هذه الطائرات".

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روسيا اليوم