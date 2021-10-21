بيل كلينتون يشكر الأطباء عقب تعافيه وخروجه من المستشفى - فيديو

الوكيل الإخباري - بث الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون رسالة شكر فيها الجميع على دعمهم له وقال إنه "في تحسن".

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وفي فيديو نشره على "تويتر"، قال: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى المنزل مرة أخرى. أشعر بالراحة والاستمتاع بطقس الخريف الرائع".



وشكر الأطباء في مركز "إيرفين" الطبي بجامعة كاليفورنيا، مشيرا إلى أنه "تأثر للغاية" بالدعم الذي تلقاه أثناء وجوده في المستشفى.



وأدخل كلينتون إلى المستشفى بسبب التهاب في المسالك البولية الأسبوع الماضي، وأمضى هناك خمسة أيام.



وعاد إلى منزله في نيويورك، حيث لا يزال يتلقى العلاج بالمضادات الحيوية.

وقاد كلينتون الرئيس الـ42 للولايات المتحدة بلاده ولايتين رئاسيتين بين 1993 - 1997، و1997 - 2001.

روسيا اليوم