تاكر كارلسون يتوقع اغتيال ترامب

الوكيل الإخباري - توقع الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من إفصاح الأخير له عن شعوره بالقلق على حياته.



وقال كارلسون: "ابدأ بالنقد، ثم تذهب للاحتجاج، ثم تذهب إلى المساءلة، والآن تذهب إلى لائحة الاتهام، ولم ينجح أي منها. أعني ما التالي؟ من الواضح أننا نسير نحو الاغتيال. لن يقول أحد ذلك، لكنني لا أعرف كيف لا يمكن لأحد التوصل إلى هذا الاستنتاج".

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وفي مقابلة أجراها كارلسون مع ترامب ونشرت عبر منصة X (تويتر سابقا)، سأل كارلسون ترامب مباشرة: "هل أنت قلق من أنهم سيحاولون قتلك؟"، ورد ترامب قائلا: "إنهم حيوانات متوحشة، إنهم أناس مرضى".



تم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات هذا العام فيما يتعلق بمعاملاته التجارية الشخصية في نيويورك، والتعامل مع وثائق سرية في فلوريدا، والجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 في جورجيا وواشنطن العاصمة.

وقد دفع ترامب ببراءته ردا على جميع التهم التي يواجهها ورفض لوائح الاتهام باعتبارها سياسية.



وجلس ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، لإجراء المقابلة مع كارلسون بدلا من حضور أول مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، والتي بثت على قناة "فوكس نيوز".



وغادر كارلسون شبكة "فوكس" في أبريل، ومنذ ذلك الحين أطلق نسخة من برنامجه السابق على X.

RT