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الأحد، 03-09-2023 10:25 ص

تايوان: إجلاء الآلاف وإلغاء رحلات طيران مع قرب إعصار هايكوي

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الوكيل الإخباري - ألغت السلطات التايوانية عددا من الرحلات الجوية الداخلية، وأجلت ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص مع قرب وصول إعصار (هايكوي) اليوم الأحد، والمتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية في جنوب وشرقي تايوان.

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ونقل موقع منظمة "تروبيكال ستورم ريسك" للتحذير من مخاطر العواصف الاستوائية، عن السلطات التايوانية قولها في بيان إنه تم إجلاء 2868 شخصا من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيس في الجنوب والشرق، فيما ذكرت إدارة الطيران المدني أن حوالي 200 رحلة طيران داخلية ألغيت، وأغلقت مدارس ومكاتب جنوب الجزيرة وشرقها.


وتوقعت السلطات أن يشكل هايكوي تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفا أن العاصفة ستتحرك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان غدا الاثنين.


بترا

 




 

 


 

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