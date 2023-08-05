السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

توضيح هام حول الاعتراض على مخالفات السير

العضايلة: "العليا المصرية الأردنية المشتركة" تنعقد الاثنين المقبل في عمان

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

الحكومة تقترح نظاماً يرفع رسوماً تتقاضاها التربية من المدارس الخاصة

العثور على جثة ثلاثيني ملقاة على الأرض بالشارع في عمان

الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

التربية توضح حول انتشار شائعات عن موعد نتائج التوجيهي

وفاة طالبة بالصف الأول ثانوي والتربية تنعاها

لدغة عقرب لوريس السام تقتل طفلة في العقبة

الحمل الكهربائي ينخفض ويسجل 3445 ميغاواط أمس الجمعة

السبت، 05-08-2023 12:05 م

تحذيرات من خطر كوارث جيولوجية في مختلف مناطق الصين

64ce013942360465a5213fb5 (1)


الوكيل الإخباري - حذرت السلطات الصينية من انهيارات في التربة في بعض مناطق بكين، وفيضانات بمقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية، وعواصف رعدية ممطرة في مقاطعة شاندونغ الشرقية.

اضافة اعلان


وعلى خلفية ذلك، أصدرت عدة مناطق في الصين اليوم السبت، تحذيرات من احتمال وقوع كوارث جيولوجية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بكين اليوم السبت أعلى تحذير "الأحمر" من مخاطر حدوث كوارث جيولوجية في عدة مناطق بالعاصمة.


وحثت سلطات المدينة السكان على أخذ هذا التحذير بكل جدية، واتباع إجراءات السلامة والأمان اللازمة.


وأصدرت السلطات في مقاطعة تشينغهاي تحذيرا "أحمر" من حدوث فيضانات في الروافد العليا لنهر اليانغتسي، مما سيؤثر على المراكز السكنية في محافظة تشيدو بناحية يوشو التبت ذاتية الحكم.


وفي مقاطعة شاندونغ صدر تحذير "أصفر" من عواصف رعدية يبلغ مستوى الهطول فيها أكثر من 100 مم.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ce03cd423604530a441e87

محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 3 سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد

64ce056e4c59b722d7449cd8

اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة

64cdfc784c59b7321169696d

موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية

64cdfd224236044d04352242

المجلس العسكري في النيجر يحتجز 6 وزراء

64cdec784c59b722d7449cc8

البرهان يصدر قرارا جديدا

64cde65d423604618c6731d1

حرائق يوليو الماضي في اليونان كانت الأسوأ منذ 13 عاما

أخبار متعلقة
64cd42fe4c59b73f506c25e6

الصين.. إعدام كوري جنوبي أدين في قضية مخدرات

64cd3fb24c59b73d7f2cea48

صحيفة: الولايات المتحدة والصين تفتحان قنوات جديدة للاتصال

274536

الصين.. حالة تأهب قصوى في بكين ومقاطعات مجاورة بسبب الأمطار الغزيرة

64ae23f342360456fe13f2f2

الصين تعرب عن قلقها إزاء "التحالف النووي" للناتو

64ad5afa4c59b779ea6a5534

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا

64a9248642360420df2b0d47

الصين تأسف لـ"الحوادث غير المتوقعة" مع الولايات المتحدة