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السبت، 02-09-2023 09:04 ص

تايوان تصدر تحذيراً برياً من إعصار "هايكوي"

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الوكيل الإخباري - أصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان تحذيرا برياً من إعصار "هايكوي" في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة من صباح اليوم "السبت"، متوقعا أن تزيد قوة العاصفة، فيما تقترب من تايوان.

وأضاف المكتب أنه في الساعة الحادية عشرة صباحاً، كان مركز الإعصار، على بعد 520 كيلومترا، شرق منطقة "الوانبي"، في أقصى جنوب تايوان، ويتحرك غربا، بسرعة 17 كيلومترا في الساعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم "السبت".

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وتابع المكتب أن السرعة القصوى للرياح بلغت 137 كيلومترا في الساعة والزوابع 173 كيلومترا في الساعة.


وكان المكتب قد أصدر الليلة الماضية تحذيراً بحرياً من العاصفة، التي تم رفع تصنيفها إلى إعصار من عاصفة استوائية أمس الأول الخميس.

 

البيان

 




 

 


 

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