تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية صينية في 24 ساعة

الوكيل الإخباري - رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها في غضون 24 ساعة، وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (السبت).

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ورصد منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان وفق ما أظهر تعداد حتى اليوم عند الساعة 22:00 ت. غ أمس الجمعة، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).



وعبرت 13 من الطائرات العسكرية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين، وفق ما أضاف المصدر نفسه.



وانتخب التايوانيون رئيسا للجزيرة لاي تشينغ-تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعهد حماية تايوان من «تهديد وترهيب» بكين.



ووصفت الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادته، بالقوة إن لزم الأمر، الرئيس المنتخب بأنه انفصالي خطر.

الشرق الأوسط