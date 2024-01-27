السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : عملية انقاذ صعبة في إربد - صورة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

اشتباكات عنيفة في غزة

وفاة و8 اصابات بحادث تصادم في جرش

استشهاد نازح في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية

سرايا القدس تقصف خط إمداد للجيش الإسرائيلي

ستة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

المصفاة: تعبئة نحو 1.4 مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في جنين

السبت، 27-01-2024 03:30 م

تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية صينية في 24 ساعة

510254


الوكيل الإخباري - رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها في غضون 24 ساعة، وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (السبت).

اضافة اعلان


ورصد منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان وفق ما أظهر تعداد حتى اليوم عند الساعة 22:00 ت. غ أمس الجمعة، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).


وعبرت 13 من الطائرات العسكرية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين، وفق ما أضاف المصدر نفسه.


وانتخب التايوانيون رئيسا للجزيرة لاي تشينغ-تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعهد حماية تايوان من «تهديد وترهيب» بكين.

ووصفت الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادته، بالقوة إن لزم الأمر، الرئيس المنتخب بأنه انفصالي خطر.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65b4f1d94c59b77b725535f9

مزارعون فرنسيون يعتزمون تنظيم حصار كامل على باريس

65b4f0964236047fd6339ec3

الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر اليومية للجيش الأوكراني

5766140

وكالة: مسلحون يقتلون 9 أجانب في جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود الباكستانية

510411

المجلس العسكري في مالي يتطلع لمحادثات سلام بعد إنهاء اتفاق مع الانفصاليين

510387

حرائق الغابات في كولومبيا أتت على أكثر من 17 ألف هكتار

65b4daa742360424c462ff98

بيسكوف: روسيا تعمل لإنشاء نظام جديد للعلاقات الاقتصادية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-20 at 9.32.41 AM

الصين: وفاة 13شخصا جراء حريق في سكن مدرسي

65a291d042360433a82ff4ae

تهنئة اليابان للفائز في الانتخابات التايوانية تثير احتجاج الصين

65a291d042360433a82ff4ae

المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ومنافسه يعترف بالهزيمة

487381

جينبينغ: العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية

485983

الصين تعلن إطلاق قمر اصطناعي بنجاح

481977

تايوان: المناطيد الصينية تهدد سلامة الطيران