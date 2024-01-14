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الأحد، 14-01-2024 09:10 ص

تهنئة اليابان للفائز في الانتخابات التايوانية تثير احتجاج الصين

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الوكيل الإخباري - قالت سفارة الصين في طوكيو، إن بكين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي بسبب قيام وزيرة خارجية اليابان بتهنئة لاي تشينغ تي بفوزه في انتخابات الرئاسة التايوانية.  

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يوم أمس ، ذكرت الخارجية اليابانية، أن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا هنأت لاي تشينغدي على فوزه في انتخابات رئيس إدارة تايوان.

وأضافت السفارة الصينية في بيانها: "مثل هذه التصرفات، تشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا جديا لمبدأ الصين الواحدة. وتعرب الصين عن استيائها من هذا التصرف وتحتج عليه بشكل شديد. نحث اليابان بجدية على إعادة التفكير بعمق في تاريخ غزوها لتايوان، والتمسك بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال إشارات كاذبة إلى الانفصاليين التايوانيين، وعدم التدخل في السلام والاستقرار في مضيق تايوان".


من جانبه، قال ليو بينجيو السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن، معلقا على نية إرسال وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان في مايو، إن الصين تعارض بشدة هذه الزيارة وكذلك أي اتصالات رسمية بين السلطات الأمريكية والجزيرة.


وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة الالتزام بنزاهة بمبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات المشتركة الأمريكية- الصينية الثلاثة، وأن تتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة متوازنة ومناسبة".


يوم أمس السبت، شهدت تايوان انتخابات رئيس إدارة الجزيرة، فاز فيها مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة إقبال الناخبين 69.8%. وحصل المذكور على 40.05% من أصوات الناخبين.


ومن المعروف أنه ويتم تحديد الفائز في هذه الانتخابات، بأغلبية بسيطة من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية فيها.

 

RT

 




 

 


 

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