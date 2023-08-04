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الجمعة، 04-08-2023 09:27 م

وفد الجامعة العربية يبحث بموريتانيا التحضيرات للقمة الاقتصادية العربية

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الوكيل الإخباري - أجرى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، جلسات عمل مع العديد من المسؤولين في الرئاسة الموريتانية ووزارة الخارجية والاقتصاد الموريتانية، تحضيرًا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط .

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وترأس الأمين العام المساعد وفدًا رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاطلاع على التحضيرات الخاصة بالقمة التي ستستضيفها نواكشوط في 7 تشرين الثاني المقبل.


واستعرض السفير حسام زكي مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في نواكشوط والتي من المنتظر أن يتمخض عنها قرارات هامة تعزز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

بترا

 




 

 


 

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